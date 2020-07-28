Москвичей предупредили об опасной геомагнитной буре

Опасная геомагнитная буря ожидается на Земле во вторник, 28 июля. По оценке экспертов, буря способна нарушить работу электронных устройств, средств связи и телекоммуникационных каналов.

Непросто придется метеозависимым людям. Многие уже ощущают головную боль и слабость. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.