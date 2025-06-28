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28 июня, 14:43

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День молодежи в столице посвятили патриотизму, карьере и творчеству

День молодежи в столице посвятили патриотизму, карьере и творчеству

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День молодежи отметили в Москве масштабным фестивалем 28 и 29 июня. Мероприятия посвятили патриотизму, карьере, творчеству спорту и волонтерству. Всего празднование охватило 250 площадок.

Центральной точкой стала Болотная площадь, объединившая сразу несколько тематических пространств. К примеру, в креативной зоне у гостей была возможность принять участие в мастер-классах и почувствовать себя дизайнерами и диджеями. В спортивной все желающие могли сыграть в мини-гольф и даже поучаствовать в кибертурнирах по хоккею и футболу. Также здесь прошли танцевальные флешмобы, шоу-программы и выступления популярных артистов.

Не обошлось и без практической пользы: те, кто пока не определился с будущей профессией, могли взять консультации у экспертов.

О том, как в столице отметили День молодежи, рассказала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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