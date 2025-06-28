Жителям и гостям столицы рассказали, чем можно заняться на праздновании Дня молодежи

В Москве отмечают День молодежи – праздник проходит на 250 городских площадках, включая локации проекта "Лето в Москве". Гостей ждут викторины, лекции, спортивные турниры, концерты и множество других событий.

Главной площадкой стал фестиваль на Болотной площади, где работают десятки тематических зон, проходят мастер-классы, творческие встречи, КВН и спортивные активности. Организаторы отмечают, что каждый сможет найти что-то по интересам – мероприятия проходят в каждом районе столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.