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Новости

28 июня, 14:15

Город

День молодежи можно отпраздновать на площадках проекта "Лето в Москве"

День молодежи можно отпраздновать на площадках проекта "Лето в Москве"

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В Москве можно отпраздновать День молодежи на 250 площадках

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В Москве в эти выходные отмечают День молодежи. В честь праздника по всему городу проходит масштабный фестиваль – гостей принимают более 250 площадок, включая локации проекта "Лето в Москве".

Главной площадкой стала Болотная площадь. Здесь организованы тематические зоны для мастер-классов, лекций, игр и спортивных соревнований. Завершит праздничную программу большой вечерний концерт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоМаксим Шаманин

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