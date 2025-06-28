День молодежи можно отпраздновать на площадках проекта "Лето в Москве"

В Москве в эти выходные отмечают День молодежи. В честь праздника по всему городу проходит масштабный фестиваль – гостей принимают более 250 площадок, включая локации проекта "Лето в Москве".

Главной площадкой стала Болотная площадь. Здесь организованы тематические зоны для мастер-классов, лекций, игр и спортивных соревнований. Завершит праздничную программу большой вечерний концерт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.