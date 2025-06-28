28 июня, 09:15Город
Москвичам рассказали о том, как речные дворники поддерживают чистоту столичных водоемов
Команда Мосводостока ежедневно выходит на Москву-реку и Яузу, чтобы поддерживать чистоту акватории. Более 4,5 тысячи специалистов обслуживают гидротехнические сооружения, водосточные сети и следят за состоянием городских рек.
За одну смену специалисты наполняют специальные контейнеры до 25 тонн, чаще всего вытаскивая бревна, покрышки и бутылки. После сильных дождей и ливней в реку попадает мусор с улиц, поэтому летом работы у коммунальных служб особенно много.
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