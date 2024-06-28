Благоустройство территорий школ и колледжей стартовало в столице

С началом летних каникул стартовало благоустройство территорий образовательных учреждений. Чтобы не мешать занятиям, работы проводят летом, к новому учебному году будут готовы футбольные поля и спортивные площадки, стадионы, метеостанция и летний огород.

Так, в техническом пожарно-спасательном колледже имени В. М. Максимчука решили сделать музей под открытым небом. Бесплатный вход откроют для всех, здесь посетители смогут поближе познакомиться с профессией.

Что еще планируют сделать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

