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Новости

28 июня, 07:15

Город

Благоустройство территорий школ и колледжей стартовало в столице

Благоустройство территорий школ и колледжей стартовало в столице

Центральной площадкой выпускного станет Парк Горького

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С началом летних каникул стартовало благоустройство территорий образовательных учреждений. Чтобы не мешать занятиям, работы проводят летом, к новому учебному году будут готовы футбольные поля и спортивные площадки, стадионы, метеостанция и летний огород.

Так, в техническом пожарно-спасательном колледже имени В. М. Максимчука решили сделать музей под открытым небом. Бесплатный вход откроют для всех, здесь посетители смогут поближе познакомиться с профессией.

Что еще планируют сделать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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