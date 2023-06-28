Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 17:30

M24.RU

Москвичам рассказали о деловой части программы форума "Российская креативная неделя"

Москвичам рассказали о деловой части программы форума "Российская креативная неделя"

Движение на 2-й Брестской улице в столице восстановлено после упавшего дерева

Более 150 тыс человек посетили программы в честь Дня молодежи в парках Москвы

Новости часа: операторы столичной "Системы 112" приняли 3,3 млн вызовов с начала года

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях столичной "Службы 112" за 11 лет работы

Сергей Собянин рассказал о достижениях столичной "Службы 112" за 11 лет работы

"Мой район. Обратная связь": специалисты восстановили дом на Мосфильмовской улице

"Мой район. Обратная связь": более трех тысяч лифтов заменят в столице в 2023 году

"Мой район. Обратная связь": доходный дом Бари в столице отреставрируют в 2023 году

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле ледового дворца в Ясеневе

28 июня в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная презентации деловой программы форума "Российская креативная неделя".

Об основных направлениях форума и деловой части программы рассказали:

  • начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков;
  • руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин;
  • президент АНО "Креативная экономика", директор форума "Российская креативная неделя" Марина Абрамова;
  • заместитель генерального директора "Газпром-медиа холдинга" Юлия Голубева;
  • продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев;
  • народный артист России Игорь Бутман (онлайн);
  • художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.
городпресс-конференциявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика