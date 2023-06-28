28 июня, 17:30M24.RU
Москвичам рассказали о деловой части программы форума "Российская креативная неделя"
28 июня в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная презентации деловой программы форума "Российская креативная неделя".
Об основных направлениях форума и деловой части программы рассказали:
- начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков;
- руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин;
- президент АНО "Креативная экономика", директор форума "Российская креативная неделя" Марина Абрамова;
- заместитель генерального директора "Газпром-медиа холдинга" Юлия Голубева;
- продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев;
- народный артист России Игорь Бутман (онлайн);
- художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.