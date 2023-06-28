Фестиваль-форум "Российская креативная неделя" состоится в Москве с 3 по 9 июля

С 3 по 9 июля в Москве состоится фестиваль-форум "Российская креативная неделя". Это главное федеральное событие в сфере креативных индустрий. Форум станет площадкой для общения предпринимателей, технологических компаний, институтов развития, образования, представителей власти и регионов.

Деловая часть форума пройдет в Инновационном научно-технологическом центре "Ломоносов" с 3 по 7 июля. Фестивальная часть – на различных площадках Москвы в течение недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.