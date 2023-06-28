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Фестиваль "Усадьбы Москвы" впервые пройдет в столице

Фестиваль "Усадьбы Москвы" впервые пройдет в столице

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В столице впервые пройдет фестиваль "Усадьбы Москвы". Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Он откроется 1 июля в Кусково и Измайлово и будет проводиться по выходным до конца сентября. Фестиваль объединит 15 исторических площадок – музей-заповедник "Царицыно", Петровский путевой дворец, усадьбы Остафьево, Свиблово, Воронцово и другие.

Каждая подготовит свою уникальную программу. Это будут экскурсии, лекции, мастер-классы, иммерсивные представления и встречи с писателями. Всего будет более 270 мероприятий.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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