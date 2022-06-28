Монеты времен императрицы Елизаветы Петровны нашли на Тверской улице в Москве. С марта там идут раскопки. Обнаружили уже больше 20 тысяч исторических предметов. Много фарфоровой посуды, украшений, есть даже остатки печей.

Находки условно можно разделить на две большие группы. Одна связана с работой гостиницы "Люкс" и булочной Филиппова, другая – более древние. Столичные археологи трудятся на более чем 600 площадках. Самая интересная – на Тверской. Копают в семи местах. Три уже полностью изучили.

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