Ремонтные работы ведутся примерно на 8 тыс объектах в Москве

Всего в столице примерно 8 тысяч объектов, на которых ведутся различные работы. Это в том числе касается и городских поликлиник, где в разгаре капремонт, сообщил Петр Бирюков. Причем работы идут с опережением графика.

Так, по словам заммэра, поликлинику площадью в 5 тысяч "квадратов" по нормативу нужно ремонтировать 2 года. Однако срок сокращают до 6 месяцев, при этом качество не страдает.

Помимо поликлиник, в городе сейчас ремонтируют школы, а также социально значимые объекты, меняют асфальт и благоустраивают дворовые территории. Всего в этих работах задействовано около 100 тысяч человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.