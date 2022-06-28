Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт в час пик для экономии времени. По данным ЦОДД, трафик на столичных дорогах оценивается в семь баллов.

Самая непростая ситуация в центре, на Садовом кольце, на ТТК и МКАД. Столичным водителям также показали ситуацию на шоссе Энтузиастов, Сущевском валу и Волгоградском проспекте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

