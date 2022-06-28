В ЦОДД предупредили о трафике в 7 баллов

Специалисты ЦОДД предупредили о трафике в 7 баллов. Специалисты рассказали о заторах в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.



На Конюшковской и Люблинской улицах сформировалось плотное движение. В час пик москвичам предложили воспользоваться общественным транспортом, чтобы сэкономить время в поездке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.