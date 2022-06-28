В Москве приступили к подготовке к зиме. Некоторые виды работ необходимо успеть закончить до наступления холодов. Как рассказал заммэра Петр Бирюков, сейчас в работе одновременно около 8 000 объектов, в том числе городские поликлиники, в которых ведутся капитальные ремонты.

По его словам, поликлинику площадью 5 000 квадратных метров по нормативу нужно ремонтировать два года, но срок сокращают до шести месяцев. При этом качество работ страдает. Помимо поликлиник сейчас в городе ремонтируют школы, социально значимые объекты, меняют асфальт, благоустраивают дворовые территории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

