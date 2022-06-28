Новости последнего часа: участок ЮВХ готов почти наполовину

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин заявил, что участок Юго-Восточной хорды с путепроводом через реку Городню готов почти наполовину.

Заммэра города Петр Бирюков рассказал, что в Москве проводят аэрацию воздуха. Кроме того, из-за жары городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 10% с 1 июня.

