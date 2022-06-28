Москва 24 в рубрике "Джарит лето" рассказала об аэрации воздуха

Москва 24 запустила новую рубрику "Джарит лето". В ней телеканал рассказывает, сколько градусов в центре города в данный момент. В столице городские службы провели аэрацию воздуха. Из-за жары службы сохранили режим повышенной готовности.

В городе будут проводить все необходимые работы, чтобы немного охладить обстановку. Поливают дороги и тротуары, а также увеличили количество профилактических осмотров энергетических объектов. Уже после захода солнца будут поливать клумбы, газоны и деревья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.