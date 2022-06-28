Новости последнего часа: с начала года в Москве открыли 17 отремонтированных поликлиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С начала года в Москве открыли 17 отремонтированных поликлиник. Об этом заявил Депздрав.

Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов РФ до 6 июля. Авиакомпаниям рекомендовали строить маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Продукты на молочных кухнях Москвы можно будет получать раз в две недели. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.