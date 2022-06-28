Все столичные службы продолжили работу в режиме повышенной готовности

В Москве все службы работают в режиме повышенной готовности, обеспечивая жизнь города в условиях аномальной субтропической жары. Эскимо, фонтаны и вентиляторы – жители используют весь арсенал для охлаждения.

Остались ли еще кондиционеры в магазинах? Сколько стоят переносные холодильники? И как освежают столицу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.