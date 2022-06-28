Фестиваль "Территория возможностей" прошел в Москве

Фестиваль "Территория возможностей" прошел в Цифровом деловом пространстве в Москве. Участниками проекта стали молодые люди, которые интересуются современными технологиями и предпринимательством. Для них провели мастер-классы, лекции и тематические квесты.

Победители и призеры международных и всероссийских конкурсов, а также их наставник получают денежные премии от города. По итогам закончившегося учебного года чемпионами стали 256 школьников и студентов колледжей и вузов. Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

