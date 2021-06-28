В Москве устраняют последствия непогоды

В столице продолжают устранять последствия "суперливня" с грозой и порывистым ветром. В городе откачивают воду с проезжей части, восстанавливают движение транспорта. Коммунальные службы устраняют ситуации с повалившимися от ветра деревьями и обрушившимися крышами.

В понедельник, 28 июня, на столицу обрушился сильный ливень, порывы ветра достигают 17–22 метров в секунду. Гроза и град прогнозируются в столице до конца дня. Из-за ухудшения погоды городские службы работают в режиме повышенной готовности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.