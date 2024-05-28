Cтены XVI века обнаружены на территории Новодевичьего монастыря

Научные раскопки на территории Новодевичьего монастыря ранее никогда не проводились. Однако во время недавно стартовавших работ археологи обнаружили линии стен XVI века, утраченные в эпоху Смутного времени.

Кроме того, ученые откопали надгробные плиты XVII, XVIII и XIX века, принадлежавшие в том числе членам царской семьи и представителям московской знати, – Голицыным, Говорухиным и Морозовым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.