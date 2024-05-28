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28 мая, 23:45

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Cтены XVI века обнаружены на территории Новодевичьего монастыря

Cтены XVI века обнаружены на территории Новодевичьего монастыря

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Научные раскопки на территории Новодевичьего монастыря ранее никогда не проводились. Однако во время недавно стартовавших работ археологи обнаружили линии стен XVI века, утраченные в эпоху Смутного времени.

Кроме того, ученые откопали надгробные плиты XVII, XVIII и XIX века, принадлежавшие в том числе членам царской семьи и представителям московской знати, – Голицыным, Говорухиным и Морозовым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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