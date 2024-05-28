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28 мая, 23:30

Город

Синоптики предсказали тополиную метель в столице в ближайшие дни

Синоптики предсказали тополиную метель в столице в ближайшие дни

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В столичных парках на тополях уже есть пух, а через несколько дней, по прогнозам синоптиков, город накроет тополиная метель. В 2024 году раннее цветение этого дерева связано с теплой погодой, которая установилась в Москве раньше обычного.

В Москве насчитывается несколько сотен тополей. Наибольший дискомфорт они приносят жителям Северо-Восточного, Юго-Западного, Северо-Западного и Зеленоградского округов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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