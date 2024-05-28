Благоустройство стартовало в парке "Савеловский"

В парке "Савеловский" стартовали работы по благоустройству, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. Специалисты уже демонтировали покрытия дорожек и площадок, а также устаревшее оборудование для игр и спорта.

Ожидается, что в парке создадут новую дорожно-тропиночную сеть, улучшат освещение, поставят подвесные качели у главного входа и добавят уличную библиотеку. Также на его территории появятся площадки для разных видов спорта, игровая зона для детей, новые деревья, кустарники и цветы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

