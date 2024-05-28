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28 мая, 11:15

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Три из пяти участков трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершены

Три из пяти участков трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершены

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Магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе состоит из пяти участков, три из которых уже введены в эксплуатацию. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По словам экспертов, трасса станет важной частью транспортного каркаса Москвы. В настоящее время магистраль готова уже более чем на 70%, строительство ведется поэтапно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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