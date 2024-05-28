28 мая, 07:30Город
Более 22 тонн рыбы и морепродуктов купили на фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя"
Более 22 тонн рыбы и морепродуктов купили москвичи всего за несколько дней. В столице подвели первые итоги фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя".
Гости фестиваля могут приобрести редкие деликатесы со всех уголков страны. Также в программе дегустация и мастер-классы от шеф-поваров.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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