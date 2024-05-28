Более 22 тонн рыбы и морепродуктов купили на фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя"

Более 22 тонн рыбы и морепродуктов купили москвичи всего за несколько дней. В столице подвели первые итоги фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя".

Гости фестиваля могут приобрести редкие деликатесы со всех уголков страны. Также в программе дегустация и мастер-классы от шеф-поваров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

