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28 мая, 07:30

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Более 22 тонн рыбы и морепродуктов купили на фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя"

Более 22 тонн рыбы и морепродуктов купили на фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя"

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Более 22 тонн рыбы и морепродуктов купили москвичи всего за несколько дней. В столице подвели первые итоги фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя".

Гости фестиваля могут приобрести редкие деликатесы со всех уголков страны. Также в программе дегустация и мастер-классы от шеф-поваров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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