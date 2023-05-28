В столице подготовили праздничную программу в День пограничника

В воскресенье, 28 мая, профессиональный праздник отмечают представители российских погранвойск. Ровно 105 лет назад была учреждена служба, которая следит за порядком на границах.

В честь праздника москвичей ждет особая праздничная программа. По улицам столицы проедет колонна бронеавтомобилей: от раритетных моделей до самых современных.

Какой у них маршрут и где все можно рассмотреть вблизи? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.