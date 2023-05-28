Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:30

Город

В столице подготовили праздничную программу в День пограничника

В столице подготовили праздничную программу в День пограничника

Специалисты рассказали, как строится дорога между Щербинкой и поселением Рязановское

Пилотный проект в сфере городского велопроката начнется летом 2023 года

Второй день гастрономического фестиваля "Рыбная неделя" стартовал в столице

Соревнования по плаванию на открытой воде стартовали в Крылатском

Перечень специальностей для получения статуса "Московская медсестра" расширили в столице

Дорогу между Щербинкой и поселением Рязановское планируют открыть в 2024 году

Собянин рассказал о строительстве социальных и культурных объектов в столице

Москвичи стали чаще замечать уток в столице

Мини-электробус появился в столице

В воскресенье, 28 мая, профессиональный праздник отмечают представители российских погранвойск. Ровно 105 лет назад была учреждена служба, которая следит за порядком на границах.

В честь праздника москвичей ждет особая праздничная программа. По улицам столицы проедет колонна бронеавтомобилей: от раритетных моделей до самых современных.

Какой у них маршрут и где все можно рассмотреть вблизи? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городпраздникивидеоИван КнязевАлена Касаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика