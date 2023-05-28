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Второй день гастрономического фестиваля "Рыбная неделя" стартовал в столице

Второй день гастрономического фестиваля "Рыбная неделя" стартовал в столице

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Второй день гастрономического фестиваля "Рыбная неделя" стартовал в столице. Гости фестиваля смогут попробовать морепродукты, привезенные из разных уголков страны на 26 площадках.

Специально для мероприятия рестораны разработали особое меню. Помимо гастрономических удовольствий гостей ждут мастер-классы и кулинарные шоу. В самом центре столицы работает большой рынок, где представлено свыше 500 видов рыбы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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