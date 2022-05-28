В САО появится два новых православных храма

В Северном административном округе Москвы появятся два новых православных храма. Места строительства посетил депутат Госдумы Владимир Ресин.

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы возводится в районе Отрадное, на улице Березовая аллея. Вторая церковь заложена в поселке Северный – она будет в честь Усекновения Главы Иоана Предтечи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.