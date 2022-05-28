Фестиваль "Рыбная неделя" продлится до 5 июня

В Москве в шестой раз проходит фестиваль "Рыбная неделя". Он продлится до 5 июня.

К фестивалю рыбу и морепродукты привезли с Дальнего Востока, юга и северо-запада России. Это, например, крабы, креветки, карп, щука и форель. Что можно купить и что приготовить? И сколько это стоит? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.