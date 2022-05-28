Движение в Москве остается перекрытым из-за благотворительного забега

В Москве продолжается благотворительный забег "Бегущие сердца". Не все еще финишировали, а значит частично перекрыто движение в городе.

Пока нельзя проехать от Москворецкой набережной до Варварки, по Большому Москворецкому мосту и Васильевскому спуску. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.