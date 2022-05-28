Знаменитый стадион "Москвич" готовят к открытию после реконструкции. Работы начались еще в 2019-м.

Стадион вновь станет тренировочной базой. Там же будут проводить соревнования по футболу и легкой атлетике. Какие еще спортивные объекты будут готовы этим летом? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.