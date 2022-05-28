В городе ввели перекрытия из-за забега "Бегущие сердца"

Центр Москвы частично перекрыли из-за благотворительного забега "Бегущие сердца". Пока нельзя проехать от Москворецкой набережной до Варварки, по Большому Москворецкому мосту и Васильевскому спуску.

Москвичам предложили на выбор две дистанции – 5 и 10 километров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.