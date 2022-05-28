В Москве начался фестиваль "Рыбная неделя"

Крабы, гребешки и многие другие морские деликатесы можно попробовать и купить на Рыбной неделе, она уже началась в Москве. Крупнейший рынок работает между Манежной и площадью Революции.

Площадки есть не только в центре, но и в округах. Товары поставляют со всех регионов России с учетом региональных особенностей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.