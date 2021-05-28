В программу реновации в Москве включили еще 13 стартовых площадок. Новые квартиры в будущих домах получат 9 тысяч москвичей. Решение приняли на заседании президиума правительства города.

Расселять по новым адресам планируют жителей 50 устаревших зданий. Всего в список стартовых площадок вошли 513 мест, новые точки расположены в 7 московских округах. Это районы Алексеевский, Ярославский, Дмитровский, Текстильщики, Щукино, Южное Бутово и некоторые другие.

Первые участники программы реновации переехали в новые квартиры еще в феврале 2018 года. Сейчас новые квартиры получили жители более чем 250 домов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.