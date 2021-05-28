Трафик на дорогах столицы в дневное время составил 5 баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в пять баллов. Придется сбросить скорость на Шарикоподшипниковском путепроводе.

Плотный поток сформировался на Ленинградском проспекте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.