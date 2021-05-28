Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в пять баллов. Придется сбросить скорость на Третьем транспортном кольце.

Плотный поток сформировался на Варшавском шоссе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.