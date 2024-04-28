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Новости

28 апреля, 09:30

Город

Москвичам рассказали о фонтанах в городе

Москвичам рассказали о фонтанах в городе

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Кроме традиционных, в Москве также есть каскадные, плавающие и так называемые "танцующие" фонтаны. Один из таких находится в музее-заповеднике "Царицыно". Необычный фонтан можно увидеть и даже услышать в Парке Горького.

Еще одни уникальные фонтаны находятся в парке "Музеон" и на Северном речном вокзале. Самый большой фонтанный комплекс Москвы расположен на Поклонной горе. Он называется "Годы войны". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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