Южный речной вокзал открылся после реконструкции. Теперь он вновь принимает суда и пассажиров после 20-летнего перерыва. 5 мая оттуда отправится первый круизный лайнер.

Следствие продолжает устанавливать соучастников по делу блогера Елены Блиновской. Специалисты выясняют, кто предупредил ее о возбуждении уголовного дела. Саму Блиновскую, которая накануне пыталась бежать из страны, суд отправил под домашний арест.

Заторы до 9 баллов обещают на дорогах Москвы 28 апреля. Многие москвичи в преддверии майских праздников отправились за город на длинные выходные.