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28 апреля, 20:45

Происшествия

Южный речной вокзал открылся после реконструкции

Южный речной вокзал открылся после реконструкции

Фестиваль "Московская весна" пройдет в столице до 9 мая – Собянин

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Водителей предупредили о заторах в столице вечером 28 апреля

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Москвичей предупредили о заторах в столице вечером 28 апреля

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Южный речной вокзал открылся после реконструкции. Теперь он вновь принимает суда и пассажиров после 20-летнего перерыва. 5 мая оттуда отправится первый круизный лайнер.

Следствие продолжает устанавливать соучастников по делу блогера Елены Блиновской. Специалисты выясняют, кто предупредил ее о возбуждении уголовного дела. Саму Блиновскую, которая накануне пыталась бежать из страны, суд отправил под домашний арест.

Заторы до 9 баллов обещают на дорогах Москвы 28 апреля. Многие москвичи в преддверии майских праздников отправились за город на длинные выходные.

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