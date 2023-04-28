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Москвичам рассказали, как изменится время работы учреждений в столице

Москвичам рассказали, как изменится время работы учреждений в столице

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В майские праздники в столице изменится режим работы государственных и социальных учреждений. Например, 1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений "Почта России", кроме круглосуточных в Москве. 8 мая почтовые отделения будут работать по графику воскресенья, за исключение отделений с круглосуточным режимом работ. А 2–7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме.

Ранее стало известно, что в праздничные дни 1, 8 и 9 мая парковка на улицах Москвы будет бесплатной. Исключением станут парковки со шлагбаумом – они продолжат работать по обычным тарифам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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