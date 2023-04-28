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11:45

Город

Москвичам предложили угадать парк 18 века на юго-западе столицы

Москвичам предложили угадать парк 18 века на юго-западе столицы

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Москва 24 запустила рубрику "Квадрокоптево". В ней телеканал загадывает зрителям столичные улицы, парки, скверы и станции. На этот раз жителям столицы предложили угадать парк на юго-западе столицы. Большая зеленая зона, памятник садово-паркового искусства, была создана еще в XVIII веке. Внутри сохранились уникальные деревья и усадьба.

Первый правильно ответивший телезритель получит приз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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