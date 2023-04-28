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Общество

График работы поликлиник Москвы изменится в майские выходные

График работы поликлиник Москвы изменится в майские выходные

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График работы медучреждений изменится в Москве в майские выходные. Взрослые поликлиники 29 апреля и 6 мая будут открыты с 09:00 до 18:00. А 30 апреля, 1 и с 7 по 9 мая – до 16:00.

В детские поликлиники 29 апреля и 6 мая можно будет записаться с 09:00 до 15:00 часов. Вызовы на дом в праздничные дни примут только до 14:30. По сокращенному графику будут работать и кабинеты ОРВИ вместе с травматологическими отделениями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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