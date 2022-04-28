В столице прошла первая ночная репетиция парада Победы

28 апреля в центре столицы прошла ночная репетиция парада в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В параде участие примут 11 тысяч военнослужащих, в числе которых также будут курсанты военно-учебных заведений, воспитанники Суворовских и Нахимовских училищ, участники юнармейского движения.

В параде Победы будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.