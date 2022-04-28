По Москве пройдут парадные расчеты

Первая ночная тренировка парада в честь 9 Мая начинается в Москве. Колонна военной техники выдвигается к Красной площади.

По главной площади страны проедет 130 единиц военной техники. Кроме того, по брусчатке пройдут 10 тысяч человек из парадных расчетов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.