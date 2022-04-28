К концу 2022 года завод "Москабель" увеличит производительность труда на 19%. Предприятие приступило к реализации национального проекта.

Он помогает компаниям оптимизировать производство, находить эффективные антикризисные решения и использовать имеющиеся ресурсы на максимум. Например, в условиях, когда взят курс на импортозамещение, важно уметь быстро перестроить потоковую линию с выпуска одной продукции на другую. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.