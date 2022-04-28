В Москве проедет колонна из 130 единиц военной техники

Первая ночная тренировка парада в честь 9 мая пройдет вечером в столице. Колонна военной техники уже возле Красной площади.

По брусчатке пройдут 10 тысяч человек – военнослужащие, курсанты, воспитанники суворовских и Нахимовского училищ, а также кадеты. Кроме того, по главной площади страны проедет 130 единиц военной техники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.