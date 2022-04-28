Сервис с графиком отключений горячей воды запустили в Москве

В Москве заработал онлайн-сервис с графиком отключения горячей воды. Об этом сообщили в МОЭК.

Горячую воду в столице отключают не более чем на десять дней. Как уточняется, этого срока вполне достаточно, чтобы успеть провести все необходимые работы.

В то же время графики могут скорректировать с учетом возможных перемен погоды. В связи с этим рекомендуется проверять всю информацию по конкретным адресам. Уточнить, когда в доме не будет горячей воды, можно на портале mos.ru и на сайте Московской объединенной энергетической компании, а также в приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.