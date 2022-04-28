Военная техника выдвинулась на репетицию парада в честь Дня Победы

Военная техника выдвинулась из парка в Печатниках к Красной площади для участия в репетиции парада Победы.

В 2022 году в параде примут участие 11 тысяч человек, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, 77 самолетов и вертолетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

