Движение в центре Москвы перекроют из-за подготовки к параду Победы

Движение транспорта в центре столицы перекроют в связи с проведением ночной тренировки в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Так, с 16:30 до 19:00 будет перекрыто движение по Новинскому бульвару, Оружейному переулку, Волгоградскому проспекту, Проектируемому проезду № 3502. С 16:30 28 апреля до 03:00 29 апреля изменится движение на Таганской улице, там будет организовано двухстороннее движение с ликвидацией выделенной полосы общественного транспорта.

В это же время будет изменено движение на улице Александра Солженицына, переулках Маяковском и Марксистском. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.