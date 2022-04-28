Движение в центре Москвы перекроют 28 апреля и 4 мая из-за подготовки к параду

Движение на ряде улиц в Москве будет перекрыто в связи с проведением репетиций парада Победы и подготовкой к праздничным мероприятиям 9 мая.

В частности, 28 апреля и 4 мая с 17:30 перекроют движение по Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Никитской улицам, Оружейному переулку, Гончарной набережной, Петровке, Садовнической набережной.

Движение по участку Тверского бульвара будет недоступно 28 апреля и 4 мая в период с 22:00 до окончания репетиций. По Большому Каменному мосту, улице Серафимовича, Малому Каменному мосту, Большой Полянке, Моховой улице, улице Воздвиженке, Новому Арбату, Новинскому бульвару, Садовой-Кудринской улице, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, 1-й и 2-й Брестской улицам нельзя будет проехать в указанные даты с 22:30 до окончания мероприятий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.