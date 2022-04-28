Жители 460 домов приступили к переезду с начала программы реновации в Москве

Программа реновации затронула 460 домов в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, 192 дома полностью расселены, еще 268 – в процессе.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин, сейчас идет подготовка территорий и соответствующей документации для площадок, освобожденных после сноса домов. 25 новых ЖК строятся на месте демонтированных объектов. В будущем туда смогут переехать порядка 14 тысяч человек.

Программу реновации утвердили летом 2017 года. Благодаря ей около миллиона москвичей переедут в новые квартиры с улучшенной отделкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.